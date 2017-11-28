Журналісти з’ясували, яке прізвище буде у Меган Маркл після одруження з принцом Гаррі

Поки принц Гаррі та Меган Маркл насолоджуються новим статусом наречених після оголошених заручин, журналісти з’ясовують, яке прізвище матиме Маркл після весілля з принцом.

Читайте такожПринц Гаррі і Меган Маркл вперше дали інтерв'ю після заручин (відео)Наразі повне ім’я нареченої принца Гаррі звучить як Рейчел Меган Маркл. Та після одруження вона може стати Рейчел Меган Маунтбеттен-Віндзор. До слова, таке ж прізвище носить і майбутня невістка Меган - дружина принца Вільяма Кетрін, пише Harper's Bazaar.

Нащадки королеви Єлизавети II, яка є монархом Віндзорської династії, носять прізвище Віндзор, а також - прізвище принца Філіпа - Маунтбеттен.

За словами королівського експерта Марлена Кенінга, королівські родичі рідко використовують прізвище. В основному монарші особи використовують тільки ім'я і титул. Наприклад, Вільям і Кетрін.

Королівські експерти припускають, що королева, скоріш за все, надасть Гаррі королівське герцогство в день його весілля. Ймовірно, Гаррі і Меган отримають титули герцога і герцогині Сассекських.

Нагадаємо, що у вересні принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон обрали прізвище сину, принцу Джорджу, для школи.

Як відомо, королівські особи не мають прізвищ, бо у цьому немає технічної потреби. Офіційно титул Джорджа звучить як Його Королівська Високість Принц Джордж Кембриджський, а його повне ім'я – Джордж Олександр Луї. Врешті Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили що їхнього сина називатимуть Джордж Кембридж.

За традицією, королі та принци брали свої прізвища з титулів їхніх батьків. Оскільки принц Вільям носить титул Герцог Кембриджський, принц Джордж отримав прізвище Кембридж. Так само, свого часу, принци Вільям та Гаррі значилися у школі під прізвищем Вельс, оскільки їхній батько Чарльз – Герцог Вельський.