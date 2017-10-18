Вагітна третьою дитиною Кейт Міддлтон розповіла, коли чекати поповнення в королівській родині

13:48, 18 жовтня 2017
Світ
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Назвата дата народження третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Принц Вільям і герцогиня Кейт Міддлтон в третій раз стануть батьками /

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили, що їх третя дитина побачить світ у квітні 2018 року. Про це повідомила прес-служба Кенгстинського палацу в Twitter.

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"Герцог і герцогиня Кембриджські раді підтвердити, що чекають дитину в квітні 2018 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що третя дитина Кейт Міддлтон народиться за місяць до того, як дочки подружжя, Шарлотті, виповниться 3 роки і за 3 місяці до п'ятиріччя принца Джорджа. Поки не відомо точно, де буде народжувати Кейт Міддлтон (говорили навіть про домашні пологи), але швидше за все це буде приватне крило "Ліндо" госпіталю Святої Марії в центрі Лондона.

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Теги: #Кейт Міддлтон дитина вагітна Великобританія