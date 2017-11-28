Тіллерсон: США першими відреагують на напад проти країн-членів НАТО

Державний секретар США Рекс Тіллерсон наголошує, що Сполучені Штати першими відреагують на напад проти країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Читайте такожДерждеп США схвалив постачання Польщі систем Patriot на $10,5 мільярдівПро це він сказав під час виступу у Центрі Вілсона у Вашингтоні.

Тіллерсон нагадав, що раніше цього року президент США Дональд Трамп підтвердив відданість 5-й статті Північноатлантичного договору щодо захисту будь-якого союзника по НАТО, тому що це «найкращий механізм, який ми маємо, щоб стримувати агресію».

«Як говориться у тексті 5-ї статті - сторони погодилися, що збройний напад проти одного або кількох членів у Європі, чи Північній Америці треба розглядати як напад на них усіх. Яка завгодно атака будь-якою країною проти країни-члена НАТО слугуватиме підставою для застосування 5-ї статті, і Сполучені Штати будуть першими у виконанні обов'язків, які ми взяли на себе. Ми ніколи не забудемо, як члени НАТО швидко стали на наш бік після атаки 11 вересня, і ми так само зробимо для них, якщо вони зазнають нападу», - наголосив держсекретар.