Катар і ОАЕ готові приєднатися до місії НАТО в Афганістані

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Катар готові приєднатися до місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка», заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг. «Їх присутність - ясний знак глобальної підтримки Афганістану», - наводить його слова афганський телеканал TOLOnews, передає kommersant.ru. Однак Столтенберг відмовився уточнювати, як саме ці дві країни готові приєднатися до місії.

Читайте такожНАТО буде залишатися в Афганістані стільки, скільки буде необхідно – генсек альянсуРаніше Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО в 2018 році розширить чисельність своєї беззбройної місії в Афганістані з 13 до 16 тис. осіб. За його словами, збільшення кількості військових спрямоване на забезпечення підготовки і тренування афганських сил. «Ми очікуємо, що приблизно половину цих сил нададуть США, а решту - союзники по НАТО»,- розповів генсек.

У серпні США представили нову стратегію своєї політики в Афганістані. Згідно їй, повноваження американських військових в країні будуть розширені для боротьби з тероризмом. Крім цього, дії США стануть менш передбачуваними: Вашингтон не повідомлятиме про чисельність контингенту в Афганістані та плани бойових операцій.

Як відомо, 1 січня 2015 року НАТО приступило до проведення нової беззбройної місії в Афганістані під назвою "Рішуча підтримка". Зараз її забезпечують 39 країн Альянсу і держав-партнерів.

Завдання беззбройної місії - навчання та підвищення професійного рівня національних сил безпеки Афганістану, інструкторам і радникам місії заборонено брати участь у бойових діях.