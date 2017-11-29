Британія та Євросоюз узгодили суму компенсації за Brexit - The Telegraph

Велика Британія та Євросоюз домовилися про попередню суму, яку Лондон виплатить ЄС за Brexit, відкривши шлях до торгової частини переговорів.

Про це інформує The Telegraph з посиланням на джерела в переговорних групах обох сторін.

Умови були узгоджені наприкінці минулого тижня після інтенсивних консультацій на чолі з Олівером Робінсом, головним британським переговорником.

Фінальна цифра рахунку "відкрита для інтерпретацій", однак коливається в межах 45-55 мільярдів євро.

Домовленості були досягнуті перед критично важливою зустріччю президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і прем’єра Британії Терези Мей, які відбудуться наступного тижня.

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Як відомо, Євросоюз хоче домогтися від Лондона визначеності у цих ключових питаннях. Уряд Великобританії натомість сподівається якомога швидше перейти до другої фази переговорів, в якій обговорюватимуться відносини сторін після "розлучення", зокрема угода про вільну торгівлю і можливість доступу Лондона до європейського внутрішнього ринку. Формальне рішення про перехід до завершальної фази переговорів має бути ухвалено на саміті ЄС 14-15 грудня в Брюсселі. Якщо Великобританія не надасть пояснень за трьома основними пунктами в установлений ЄС термін, початок другої фази переговорів перенесуть на лютий або березень 2018 року.

10 листопада глава делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє заявив, що протягом наступних двох тижнів британський уряд має оголосити свою позицію щодо врегулювання усіх основних пунктів переговорів про Brexit.

Раніше повідомлялося, що ЄС підготував секретний план на випадок хаотичного Brexit.