Євросоюз готує секретний план дій на випадок неорганізованого Brexit - ЗМІ

Євросоюз розробляє спеціальний план на випадок, якщо переговори про вихід Великої Британії з ЄС завершаться без угоди про Brexit. Про це повідомляє The Sunday Times.

За даними видання, існує "велика ймовірність", що Британія буде неорганізовано виходити з блоку після можливої відставки уряду прем'єр-міністра Терези Мей.

У секретних планах на випадок непередбачених обставин з боку Єврокомісії і національних властей йдеться про те, що їм потрібно буде інвестувати сотні мільйонів фунтів в підготовку до безладного Brexit в 2019 році.

Повідомляється, що "Група готовності до Brexit" планує найгірший сценарій. Плани на випадок непередбачених обставин включають в себе відключення Британії від баз даних безпеки ЄС і будуть передані європейським урядам.

Читайте такожБританський міністр: Франція та Німеччина блокують процес переговорів щодо Brexit

Як повідомляв УНІАН, зобов'язання Великої Британії стосовно ЄС будуть стосуватися 74 європейських установ. Хоча Єврокомісія ще не назвала остаточної вартості "рахунку" за вихід Великобританії з ЄС, вже відомо, що Лондону доведеться продовжувати виплати і після виходу.

Серед зобов'язань Великої Британії - фінансування Європейського інвестиційного банку, частка у фінансуванні угоди між ЄС і Туреччиною за підтримки біженців, а також фінансування вчителів в європейських школах.