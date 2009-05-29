Російські моряки 14 разів «випадково» вистрілили по селищу під Пітером

Російський малий протичовновий корабель у Фінській затоці у четвер ввечері випадково дав залп по садовому товариству "Зелений Гай" у Виборзькому районі Санкт-Петербурга. Ніхто з місцевих жителів не постраждав, руйнувань також вдалося уникнути, стверджують військові, проте сам факт обстрілу в ВМФ Росії офіційно підтвердили лише у середині наступного дня.

Натомість люди, що потрапили під «випадковий обстріл», зовсім іншої думки. "Чи було страшно? Та не те слово - це був металевий град! Люди почали ховатися в підвалах. Один садівник гуляв з онуком, він впав на дитину і прикривав його собою до кінця обстрілу", - сказав РІА “Новости” голова садового товариства Юрій Михайлов.

За його словами, всього було 14 пострілів, на людей сипалися переважно дрібні захололі осколки. "Їх усі вчора міліція зібрала, опечатала і повезла", - розповів голова садівництва.

"Учора були працівники ФСБ, військової прокуратури, МВС, все оглянули, склали протоколи. Судитися з військовими ніхто не збирається поки що, люди в нас спокійні, нікого душити не хочуть", - додав Михайлов.

Тим часом слідство поки не вбачає в інциденті з військовим кораблем ознак злочину, повідомив РІА “Новости” представник військово-морського слідчого відділу Ленінградського військового округу.