У Багдаді переодягнуті бойовики викрали 100 вчених

У Багдаді викрадено 100 учених і співробітників науково-дослідного інституту, що розташований в будівлі Міністерства вищої освіти Іраку, передає Sky News.

Всі вони були захоплені бойовиками, переодягнутими в поліцейську форму. За інформацією МВС, бандити приїхали до міністерської будівлі, що розташована в столичному районі Каррада (Karradah), на 20 автомобілях.

Погрожуючи зброєю, бойовики посадили учених до машин, після чого зникли в невідомому напрямку. Четверо охоронців будівлі під час нападу не постраждали, оскільки ніякого опору викрадачам не чинили.

За даними МВС, вся операція по захопленню службовців іракського НДІ тривала не більше 20 хвилин. У цей час інші групи бойовиків блокували під`їзні шляхи до будівлі міністерства.

Sky News відзначає, що це викрадення може бути пов`язане з низкою вбивств і нападів на відомих іракських професорів і вчених, які закликають людей виїжджати з Іраку до сусідніх країн.

Лента.ру