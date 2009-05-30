Росія показала, як знищує хімічну зброю

Майже половину запасів хімічної зброї до кінця року знищить Росія. У місті Щуче, на півдні Сибіру – відкрили п’ятий і останній завод з утилізації хімічних боєприпасів. Майже два мільярди на його спорудження виділила Росія. Ще мільярд - дали Сполучені Штати.

Загалом на заводі утилізують шість тисяч тонн отруйної речовини – зарину, зоману і так званого газу «VX», передає 5 канал.

Репортерам показали сам процес. Диспетчер керує діями робота, який робить дірки у хімічній боєголовці і випускає звідти газ, який потім під дією високої температури - перетворюється на густу масу.

Дванадцять років тому, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї - Москва і Вашингтон погодилися знищити смертоносні арсенали до дві тисячі дванадцятого року. На сьогодні - Росія ліквідувала третину своїх запасів, а США – більше шістдесяти відсотків.