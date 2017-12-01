У Держдепі заявили про "очевидні розбіжності у поглядах" Тіллерсона і Трампа

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт заявила, що у президента країни Дональда Трампа і держсекретаря Рекса Тіллерсона є «розбіжності» і «це очевидно». Про це вона заявила на брифінгу, передає РИА «Новости».

«Очевидно, що у них є розбіжності у різних галузях політики, це без сумнівів. Це очевидно. Держсекретар сам про це говорив, і це одна з причин, чому президент найняв його», — заявила вона.

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Нойерт розповіла, що Тіллерсон і Трамп провели сьогодні дві зустрічі.

Вона зазначила, що Тіллерсон продовжить виконувати свою роботу до рішення Трампа про зворотне.

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомила, що Трамп планує зняти Тіллерсона з посади державного секретаря і замінити його на главу ЦРУ Майка Помпео.