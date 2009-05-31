Два випадки захворювання на грип А/H1N1 зареєстровані на Ямайці

Перші два випадки захворювання на грип А/H1N1 підтверджено на Ямайці, повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на заяву міністерства охорони здоров`я країни. Згідно заяві Мінохоронздоров`я, вірус був виявлений у двох громадян Ямайки, які нещодавно повернулися зі США. Обидва пацієнти в даний час вже видужали, зауважує агентство. "Всі контакти хворих вивчаються. За наслідками їхніх аналізів, лікарі вважають, що вони здорові", - наголошується в заяві Мінохоронздоров`я Ямайки. Раніше в неділю про перші випадки захворювання своїх громадян смертельно небезпечним грипом заявили Туреччина і В`єтнам. За даними Усесвітньої організації охорони здоров`я, вже підтверджені 15,510 тисячі випадків захворювання людей грипом A/H1N1 в 53 країнах, 99 хворих померли.

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