КНДР готується до запуску ракети дальнього радіусу дії

Північна Корея готується до випробувань ракети дальнього радіусу дії, передає «Франс Прес» з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Як повідомила газета «JoongAng Ilbo» з посиланням на джерела в розвідці Південної Кореї, до ранку понеділка балістичну ракету було доставлено на стартовий майданчик, звідки, імовірно, найближчим часом буде здійснено її запуск.

Яку саме ракету було виведено на стартовий майданчик, не повідомляється. За деякою інформацією, може йтися про модифіковану версію ракети "Тхепходонг-2", про можливість запуску якої повідомляло в суботу південнокорейська агенція новин «Yonhap».

Як зазначає «Лента.ру», влада Північної Кореї вже не раз здійснювала випробування ракет "Тхепходонг-2". Останній запуск такої ракети було здійснено в квітні цього року.

25 травня КНДР провела ядерні випробування на підземному полігоні недалеко від міста Кільчжу, а також запустила кілька ракет малої дальності, чим викликала різку критику світової спільноти.

Рада безпеки ООН на екстреному засіданні, що відбулося 25 травня в Нью-Йорку, різко засудила ядерні випробування КНДР і оголосила про підготовку резолюції у відповідь на дії Пхеньяна.