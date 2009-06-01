Лайнер Air France з 215 пасажирами на борту зник з радарів

Пасажирський літак французької авіакомпанії Air France зник з екранів радарів над територією Бразилії, повідомляє з посиланням на джерела в авіаційних властях Франції агентство Франс Прес. За даними агентства, на борту літака, марка і модель якого не повідомляється, знаходяться не менше 215 пасажирів. Літак виконував рейс за маршрутом Ріо-де-Жанейро - Париж. Диспетчери втратили зв`язок з повітряним судном приблизно в 10.00. Обставини події з`ясовуються.

РИА Новости