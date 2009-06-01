Літак, що зник з радарів, проходив грозу з сильною турбулентністю

Літак Air France, що зник з радарів сьогодні над Атлантикою, мав проблеми з електричною системою.

Як повідомляє агентство AFP, про це повідомила авіакомпанія.

Згідно з повідомленням, літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.14 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі літака.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200, що здійснював переліт Ріо-де-Жанейро – Париж. На борту перебувало 228 осіб - 216 пасажирів та 12 членів екіпажу.