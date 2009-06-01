На борту зниклого літака Air France було 8 дітей

Зниклий сьогодні літак «Аеробус А 330-200» авіакомпанії Air France, швидше за все, був уражений блискавкою.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на речника компанії Франсуа БРУССА (François Brousse).

Водночас, агентство повідомляє нові дані про пасажирів зниклого рейсу. З 216 пасажирів, що перебували на борту літака, було 8 дітей, з них один – немовля. Крім того, у переліку пасажирів 126 чоловіків, 82 жінки. На борту також перебували 12 членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку над Атлантикою зник літак, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі літака.