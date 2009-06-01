Газпром - Туркменії: ваш газ з вашою ціною реалізовувати нікуди

"Газпром" запропонував Туркменії обмежити об`єми постачань газу, що купуються російською стороною, або знизити ціну, повідомив у понеділок в Челябінську заступник голови правління ВАТ "Газпром" Валерій Голубєв.

"Ми запропонували обмежити об`єми постачань газу, оскільки туркменський газ купувався за такими цінами, як на європейському ринку. Тому якщо сьогодні Європа за такими цінами газ не бере, то... ваш газ з вашою ціною реалізовувати нікуди: потрібно переглядати ціну або об`єми", - сказав Голубєв на брифінгу. За його словами, основним споживачем туркменського газу є Україна, яка скоротила обсяг споживання на 40%, - на 22 мільярди кубометрів, також скоротили споживання багато європейських країн. "Думаю, що найближчим часом робота буде продовжена. Ми знайдемо розумні і взаємовигідні інтереси", - додав він.

У ніч на дев`яте квітня сталася аварія на туркменській ділянці газопроводу САЦ-4. З моменту аварії транспортування туркменського газу до Росії не здійснюється. МЗС Туркменії заявляв, що аварія викликана скороченням відбору газу з газопроводу російською компанією "Газпром експорт". Як повідомив в минулу п`ятницю директор геологічного інституту госкорпорації "Туркменгеологія" Одек Одеков, в даний час газопровід відновлений і готовий до прокачування, відновлення постачань є предметом комерційних переговорів.

РИА Новости