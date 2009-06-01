У Польщі скорочуються продажі автомобилів

У Польщі у травні, за попередніми даними, продали близько 25 тисяч автомобілів, що на 10% менше, ніж у квітні, пише сьогодні газета Polska.

За даними експертів, на яких посилається видання, причиною спаду продажів автомобілів є зменшення попиту іноземців, які в перші три місяці року масово купували машини в польських автосалонах через низький курс злотого до інших валют.

Натомість для поляків автомобілі подорожчали, а іноземні концерни, які утримували ціни на початку року, почали їх підвищувати, тобто корегувати відповідно до курсу.

За даними газети, через це нові машини в Польщі подорожчали на 400-2,5 тисяч доларів.

Видання зауважило, що продаж нових автомобілів польським громадянам у березні-травні (рік до року) зменшився на 16%.

Експерти прогнозують подальше зменшення продажів нових авто в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, в першому кварталі у Польщі, незважаючи на кризу, зросли продажі нових автомобілів. Це сталося завдяки іноземним покупцям, в першу чергу з Німеччини та Словаччини, для яких польські ціни на авто були дуже вигідним через низький курс злотого.

Крім цього, зокрема, німці могли отримати премії від уряду за відправку на металобрухт старого авто й купівлю нового.

Польський уряд з лютого декларує намір ввести пільги для поляків, які купують нові авто, але досі жодного рішення не прийнято.

Влада розглядала можливість виплат премій або повернення ПДВ тим, хто купує нове авто, а старе здає на металобрухт.