На зниклому А-330 летіли громадяни 24 країн (список)

Серед пасажирів літака авіакомпанії Air France, який зник у понеділок над Атлантичним океаном, громадяни 24 країн, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на бельгійську радіостанцію "Контакт".

Згідно з даними, які наводить радіостанція, цим рейсом летіли 80 бразильців, 73 французи, 18 німців, 9 італійців, 6 американців, 5 китайців, 4 угорці, 2 іспанці, 2 британці, 2 марокканці, 2 ірландці і по одному громадянинові Анголи, Аргентини, Ісландії, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії, Бельгії, Словаччини, Швеції, Туреччини, Філіппін і Швейцарії.

Пасажирський лайнер вилетів з Ріо-де-Жанейро і мав приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля за 11 годин, проте він зник з екранів радарів за три з половиною години після зльоту. На його борту 216 пасажирів, зокрема вісім дітей, та 12 членів екіпажа.

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Франція попросила Пентагон задіяти супутникові засоби спостереження і прослуховування для пошуку лайнера Airbus-330, який зник над Атлантикою, повідомив президент Франції Ніколя Саркозі.

"Перш за все, треба визначити місце, де сталася катастрофа", - заявив Саркозі в аеропорту імені Шарля де Голля, де створений кризовий штаб для спостереження за ситуацією.

Саркозі зазначив, що Збройні сили Франції відправили до зони події кораблі і літаки. За даними ЗМІ, йдеться про два патрульні літаки Breguet Atlantic і літак Falcon 50.

За його словами, у пошуках французькій стороні допомагають також іспанці.

Президент вважає, що шанси знайти живими 228 людей, що вилетіли з Бразилії до Франції, невеликі.