У Лаврова назвали ситуацію у відносинах з США "вкрай складною і важкою"

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що ситуація у відносинах Росії і США «вкрай складна й важка», передає РИА «Новости».

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«Міністр закордонних справ Сергій Лавров займається щоденно, це не фігура мови, а фактичний стан справ, діалогом і практикою двосторонніх відносин з США, і, наскільки це можливо, взаємодії з цією країною з міжнародних питань», - заявив Рябков.

Нагадаємо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією залежить від повного відновлення суверенітету України.