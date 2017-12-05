У Лаврова назвали ситуацію у відносинах з США "вкрай складною і важкою"
12:27, 05 грудня 2017Світ
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У Лаврова зазначили, що такі відносини з США - "це не фігура мови, а фактичний стан справ".
У МЗС назвали ситуацію у відносинах з США «вкрай складною і важкою» / facebook.com/maria.zakharova
Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що ситуація у відносинах Росії і США «вкрай складна й важка», передає РИА «Новости».
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«Міністр закордонних справ Сергій Лавров займається щоденно, це не фігура мови, а фактичний стан справ, діалогом і практикою двосторонніх відносин з США, і, наскільки це можливо, взаємодії з цією країною з міжнародних питань», - заявив Рябков.
Нагадаємо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією залежить від повного відновлення суверенітету України.
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