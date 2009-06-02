Пошуки зниклого лайнера Air France: пілот бачив якісь помаранчеві плями

Продовжуються пошуки зниклого вчора над Атлантикою Аеробуса А330 компанії Air France, поки що жодних ознак літака не виявлено.

Як повідомляє AFP, наразі продовжується міжнародна операція з пошуку над Атлантичним океаном зниклого учора пасажирського літака із 216 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь військові літаки, гелікоптери та рятувальні команди Бразилії, Франції та США.

Наразі літаки, призначені для ведення розвідки з повітря, досліджують район Атлантики за 1,1 тис. км від північно-східного узбережжя Бразилії, де напередодні вночі пілот бразильського літака бачив якісь “помаранчеві плями”.

Серед найвірогідніших причин аварії фахівці називають складні погодні умови, зокрема, удар блискавки, технічну несправність лайнера, а також не виключають терористичний слід.

Як наголосили в авіакомпанії Air France, розслідування причин катастрофи Аеробуса А330 над Атлантикою буде тривалим і складним.

Міністр оборони Франції Ерве МОРЕН наголосив, що пошуково-рятувальна операція над Атлантикою триватиме стільки часу, скільки буде необхідно.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ розпорядився організувати відвідування родичами загиблих району Атлантичного океану, де літак зазнав катастрофи.

Нині родичі пасажирів і членів екіпажу перебувають у готелі аеропорту ім. Шарля де Голя. З ними на запрошення авіакомпанії працюють волонтери-психологи.

Міністерство транспорту Франції і авіакомпанія Air France опублікували офіційний список пасажирів зниклого Аеробуса, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У ньому числяться 216 пасажирів з 32 країн. Серед них 72 французи, 59 бразильців, 26 німців, 9 італійців, 9 китайців, 6 швейцарців, 5 Лівану, 5 британців, 4 угорці, 3 ірландці, 3 норвежці, 3 словаки, по двоє громадян Іспанії, Марокко, Польща і США, а також південноафриканець, аргентинець, австрієць, бельгієць, житель гамбії, ісландець, філіппінець, румун, росіянин, турок, канадець, естонець, голландець, швед, данець, хорват.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200 із 216 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі лайнера.