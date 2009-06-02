Пошуки зниклого лайнера Air France: пілот бачив якісь помаранчеві плями
Оприлюднений список пасажирів
Продовжуються пошуки зниклого вчора над Атлантикою Аеробуса А330 компанії Air France, поки що жодних ознак літака не виявлено.
Як повідомляє AFP, наразі продовжується міжнародна операція з пошуку над Атлантичним океаном зниклого учора пасажирського літака із 216 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту.
У пошуково-рятувальній операції беруть участь військові літаки, гелікоптери та рятувальні команди Бразилії, Франції та США.
Наразі літаки, призначені для ведення розвідки з повітря, досліджують район Атлантики за 1,1 тис. км від північно-східного узбережжя Бразилії, де напередодні вночі пілот бразильського літака бачив якісь “помаранчеві плями”.
Серед найвірогідніших причин аварії фахівці називають складні погодні умови, зокрема, удар блискавки, технічну несправність лайнера, а також не виключають терористичний слід.
Як наголосили в авіакомпанії Air France, розслідування причин катастрофи Аеробуса А330 над Атлантикою буде тривалим і складним.
Міністр оборони Франції Ерве МОРЕН наголосив, що пошуково-рятувальна операція над Атлантикою триватиме стільки часу, скільки буде необхідно.
Президент Франції Ніколя САРКОЗІ розпорядився організувати відвідування родичами загиблих району Атлантичного океану, де літак зазнав катастрофи.
Нині родичі пасажирів і членів екіпажу перебувають у готелі аеропорту ім. Шарля де Голя. З ними на запрошення авіакомпанії працюють волонтери-психологи.
Міністерство транспорту Франції і авіакомпанія Air France опублікували офіційний список пасажирів зниклого Аеробуса, повідомляє ІТАР-ТАРС.
У ньому числяться 216 пасажирів з 32 країн. Серед них 72 французи, 59 бразильців, 26 німців, 9 італійців, 9 китайців, 6 швейцарців, 5 Лівану, 5 британців, 4 угорці, 3 ірландці, 3 норвежці, 3 словаки, по двоє громадян Іспанії, Марокко, Польща і США, а також південноафриканець, аргентинець, австрієць, бельгієць, житель гамбії, ісландець, філіппінець, румун, росіянин, турок, канадець, естонець, голландець, швед, данець, хорват.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200 із 216 пасажирами та 12 членами екіпажу на борту, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».
Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі лайнера.