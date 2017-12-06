У Сирії перебувають близько двох тисяч військових США - Пентагон

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки в середу, 6 грудня, заявило, що у Сирії перебувають близько двох тисяч американських військовослужбовців.

Цей показник вчетверо вищий за дані, що офіційно називалися чиновниками минулого місяця, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

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Також зазначається, що це найбільш вірогідно вказує на те, що раніше Пентагон наводив некоректні цифри.

Речник оборонного відомства додав, що зараз кількість військовослужбовців США у Сирії скорочується. Він сказав і про Ірак, де, за його словами, перебувають близько 5 200 американських вояків.

У Пентагоні наголошують, що контингент скорочується і там, тоді як міжнародна коаліція під проводом США переходить від наступу на "Ісламську державу" (ІД) до підтримки урядів у відновленні безпеки в країнах.