Євросоюз і Лондон досягли прориву на переговорах про Brexit

Європейська комісія рекомендує перейти до другого етапу переговорів про вихід Великобританії з ЄС ("Брекзит"). Про це повідомив голова Єврокомісіїї Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з британським прем'єром Терезою Мей в п'ятницю, 8 грудня, в Брюсселі, як пише DW.

Тепер країни ЄС повинні вирішити, чи були досягнуті "достатні успіхи" під час першої фази переговорів, повідомив далі Юнкер.

Президент Європейської Ради Дональд Туск, у свою чергу, закликав якомога швидше завершити переговори про перехідний період, "щоб підприємства і громадяни мали ясність".

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А ось британський правий популіст і активний агітатор за вихід Великобританії з ЄС Найджел Фарадж прокоментував перехід до другої фази переговорів як перехід до "наступної фази приниження". Лондон і Брюссель протягом декількох місяців не могли досягти єдиної думки з цілого ряду центральних пунктів. Трьома основними спірними питаннями були сума компенсації, яку Лондон повинен виплатити за вихід з ЄС, майбутні права 3,2 млн громадян ЄС, які живуть в Сполученому Королівстві, і відкритість кордону Великобританії з Ірландією.

Раніше ЄС давав Лондону час до неділі для досягнення компромісу у спірних питаннях щодо Brexit. Тереза Мей розраховує, що Євросоюз визначить основні віхи для виходу Великобританії зі спільноти на саміті 14 і 15 грудня.