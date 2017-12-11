Смоленська катастрофа: у Польщі заявили про наявність доказів вибухів на борту Ту-154М

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що під час роботи призначеної ним комісії з розслідування Смоленської катастрофи були знайдені докази, які вказують на два вибухи на борту президентського літака ТУ-154М, що розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом.

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Мацеревич наголосив, що комісія Єжи Міллера, яка займалася розслідуванням Смоленської катастрофи при попередньому уряді, фальсифікувала дані отриманих експертиз, намагаючись не допустити поширення версії про вибух, передає "Польське радіо".

"Ми маємо експертизу, вона збереглася в матеріалах комісії Міллера. І ми можемо підтвердити, що очевидним чином були ідентифіковані два вибухи. Вони точно описані: їхній діаметр і місце виникнення", - сказав глава Міноборони Польщі.

Раніше польська комісія заявляла, що руйнування лівого крила літака Качинського мають ознаки вибуху.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ої річниці Катинського злочину.

Ексгумацію жертв Смоленської катастрофи польська влада проводить з кінця 2016 року. До кінця цього року прокуратура планує ексгумувати й провести детальне дослідження останків 46 жертв.