Вибух у Нью-Йорку: підозрюваний з опіками рук і живота перебуває в лікарні

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав вибух на автовокзалі "спробою терористичного акту".

Про це повідомляється на сайті телеканалу CNN.

"Поліція ідентифікувала підозрюваного як 27-річного Акайєда Уллу, імовірно відповідального за вибух на автовокзалі в Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні телеканалу.

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Комісар поліції Джеймс О'Нілл повідомив, що підозрюваний Улла мав "нескладний вибуховий пристрій, прикріплений до його тіла", який він "навмисно привів у дію".

Комісар пожежного департаменту Нью-Йорка Деніел Нігро повідомив, що "Улла перебуває у лікарні Беллев'ю, де йому лікують рвані рани, опіки рук та живота".

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав інцидент "спробою терористичної атаки", коли комісар поліції Джеймс О'Нілл заявив про "інцидент, пов'язаний з тероризмом" .

Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибуху на автобусній станції біля Таймс-сквер у Нью-Йорку постраждали четверо осіб.