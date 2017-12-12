Секс, наркотики і кріптовалюта: з'явилися подробиці загибелі успішної моделі

Успішна 18-річна модель Івана Сміт, яка розбилася на смерть, випавши з 20-го поверху, в ніч смерті була на секс-вечірці. Про це передає News.com.au.

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Родина дівчини заявила про те, що вечірка, на якій сталася трагедія, була в будинку свінгерів - "заможного американського торговця кріптовалютою" і його дружини з Казахстану.

Батько Івани стверджує, що бачив сині сліди на шиї дівчини, які нагадують відбитки пальців. Також він повідомив, що сусіди чули крики у квартирі незадовго до загибелі його доньки.

Крім цього, за результатами медекспертизи в організмі Івани знайшли алкоголь і екстазі.

"Поліція нічого не робить з цією інформацією і просто хоче зам'яти справу", - нарікає батько моделі.