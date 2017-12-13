Президент Ірану закликав арабські країни об'єднатися проти Ізраїлю

Президент Ірану Хасан Роухані закликав арабські країни об'єднатися, щоб протистояти Ізраїлю, повідомляє Reuters.

В ході виступу на надзвичайному засіданні Організації ісламського співробітництва (ОІС) Роухані закликав лідерів країн владнати внутрішні конфлікти і об'єднатися проти Ізраїлю.

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Він також зазначив, що рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю показує, що Штати погано справляються із завданням посередника при врегулюванні конфліктів у регіоні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав Ізраїль «терористичною країною» і запропонував визнати Єрусалим столицею Палестини.