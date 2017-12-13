Лідери ісламських держав визнали Східний Єрусалим столицею Палестини

Організація ісламського співробітництва (ОІС) визнала Палестину державою зі столицею у Східному Єрусалимі. Про це йдеться у декларації, ухваленій у середу, 13 грудня, під час позачергового саміту організації у Стамбулі. ОІС "оголошує Східний Єрусалим столицею держави Палестина і закликає всі країни визнати палестинську державу з окупованою столицею у Східному Єрусалимі", - йдеться у заяві, як пише DW.

Позачерговий саміт ісламських країн був скликаний у зв'язку із заявою президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. На саміті організація відкинула це рішення Трампа, назвавши його "незаконним", спрямованим на "навмисне підривання усіх мирних зусиль", що може дати поштовх "екстремізму та тероризму".

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Лідер палестинців Махмуд Аббас під час висупу на саміті заявив, що на Близькому Сході не може бути "жодного миру чи стабільності", допоки Єрусалим не визнають столицею Палестини. Також він відкинув ідею про роль США як посередника у вирішенні конфлікту. "Відтепер ми не приймаємо жодної ролі США у політичному процесі. Через повністю упереджене ставлення на користь Ізраїлю", - наголосив Аббас. Він також закликав до створення "нового механізму" на чолі з ООН задля створення палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі. Крім того, додав Аббас, палестинці мають намір звернутись до Ради Безпеки ООН з проханням визнати Палестину повноправним членом ООН.

Як повідомляє dpa, у саміті взяли участь близько двадцяти голів ісламських держав, загалом у ньому взяли участь представники 56 країн. Раніше у середу турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час саміту заявив, що США мають відмовитися від "незаконного та провокативного рішення" визнати Східний Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також закликав усі країни світу визнати Єрусалим столицею палестинців. Натомість Ізраїль Ердоган назвав "терористичною державою".