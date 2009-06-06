Виявлені тіла загиблих із зниклого над Атлантикою А330

Пошукові загони виявили тіла загиблих із зниклого 1 червня над Атлантикою літака А330 французької авіакомпанії Air France, повідомляє агентство Reuters з посиланням на ВПС Бразилії.

Тіла будуть доставлені на базу на архіпелазі Фернанду-ді-Норонья, де створено необхідну інфраструктуру. Туди вже вилетіли агенти Федеральної поліції, які напередодні зібрали у родичів пасажирів рейса зразки ДНК для впізнання жертв трагедії.