Що краще: конвертувати юань чи чекати зміцнення долара?

Конвертація юаня є найкоротшим шляхом для створення нової резервної світової валюти, але і цей процес може зайняти близько 10 років. Таку думку висловив міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі. Разом з тим, вважає він, швидко створити нову резервну валюту в світі не вдасться, оскільки навіть такі союзи, як ЄС, ще мають завершити синхронізацію економіки.

Кажучи про долар як наднаціональну валюту, О.Кудрін зазначив, що недовіра до долара грунтується на великому дефіциті бюджету США. Він нагадав, що, згідно із заявою голови Федеральної резервної системи США, на 2011 р. країна планує скоротити дефіцит 6% (прогнозований рівень дефіциту бюджету США в 2008-2009 фінансовому році - 12,3% ВВП, це найбільший дефіцит бюджету США з часів Другої світової війни). Проте скорочення дефіциту бюджету США "впиратиметься в політичні реалії", зазначив О.Кудрін.

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