У Лівані проходять парламентські вибори

Сьогодні в Лівані почалися загальні парламентські вибори, повідомляє агентство «Франс Прес».

У голосуванні зможуть узяти участь близько 3,2 мільйона осіб. За 128 місць у парламенті, які порівну поділено між християнами та мусульманами, боротимуться близько 600 кандидатів.

Основна боротьба розгорнеться між правлячою "Коаліцією 14 березня" та опозиційною "Коаліцією 8 березня", в яку також входить радикальний рух "Хезболла".

Вибори відбуватимуться за підвищених заходів безпеки, додає Бі-Бі-Сі. До патрулювання вулиць і охорони виборчих ділянок буде залучено близько 50 тисяч працівників правоохоронних органів. Спостерігати за голосуванням приїхали не менш як 200 міжнародних спостерігачів.

Попередні результати виборів очікуються вже сьогодні увечері, зазначає «Лента.ру».