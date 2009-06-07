У Лівані проходять парламентські вибори

10:59, 07 червня 2009
Світ
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600 кандидатів на 128 місць

Сьогодні в Лівані почалися загальні парламентські вибори, повідомляє агентство «Франс Прес».

У голосуванні зможуть узяти участь близько 3,2 мільйона осіб. За 128 місць у парламенті, які порівну поділено між християнами та мусульманами, боротимуться близько 600 кандидатів.

Основна боротьба розгорнеться між правлячою "Коаліцією 14 березня" та опозиційною "Коаліцією 8 березня", в яку також входить радикальний рух "Хезболла".

Вибори відбуватимуться за підвищених заходів безпеки, додає Бі-Бі-Сі. До патрулювання вулиць і охорони виборчих ділянок буде залучено близько 50 тисяч працівників правоохоронних органів. Спостерігати за голосуванням приїхали не менш як 200 міжнародних спостерігачів.

Попередні результати виборів очікуються вже сьогодні увечері, зазначає «Лента.ру».

 

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