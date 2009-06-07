Сьогодні завершуються вибори до Європарламенту

Сьогодні в країнах Європейського Союзу завершуються вибори до Європарламенту.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, серед держав, де вибори відбуваються в неділю, - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Литва і Естонія.

Згідно з опублікованим 5 червня опитуванням громадської думки, 64% жителів країн ЄС не виявляють цікавості до виборів у Європарламент. У Франції цей показник досягає 73%, а в Німеччині - 67%. Французькі ЗМІ висловили занепокоєння різким падінням інтересу населення держав - членів Євросоюзу до інститутів ЄС, зокрема до Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, вибори стартували у четвер, 4 червня.

27 країн Євросоюзу мають обрати 736 депутатів Європарламенту. Остаточні підсумки виборів стануть відомі 11 червня.