Двогодинний бій на мексиканському курорті: загинули 16 людей

Шістнадцять людей загинули в результаті перестрілки між поліцейськими і групою озброєних осіб в готелі на мексиканському курорті Акапулько, повідомляє в неділю агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на військових. Підрозділ військовослужбовців прибув на перевірку до будинку на території готелю за сигналом, що в ньому знаходяться озброєні люди. Група бойовиків відкрила по військовослужбовцях вогонь з автоматів, а також застосувала близько 50 гранат. В ході двогодинного бою, який почався в ніч на неділю, було ліквідовано 15 бойовиків, загинув один військовослужбовець. РІА новості