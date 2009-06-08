Саакашвілі створив Конституційну комісію

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ сьогодні підписав розпорядження про проведення заходів з метою створення Державної конституційної комісії, яка покликана запропонувати зміни до Конституції.

Як передає РІА «Новости», головою комісії призначається професор Тбіліського державного університету імені Іване Джавахишвілі Автанділ ДЕМЕТРАШВІЛІ, котрий до 14 червня має представити на затвердження статут комісії.

У роботі комісії візьмуть участь близько 70 осіб - представники правлячої партії та опозиції, представники держустанов і неурядового сектору. Відповідні кандидатури необхідно буде представити голові парламенту до 20 червня.

Для того, щоб узяти участі у роботі комісії, партії та політичні організації мають представити по одному кандидату. Зокрема, серед партій, які мають право взяти участь в роботі комісії, представлена правляча партія "Єдиний національний рух", а також парламентська і непарламентська опозиція, котра протягом майже двох місяців проводить акції протесту з вимогою відставки Президента М.СААКАШВІЛІ. Всього 21 політична організація.

Крім того, голові комісії будуть представлені кандидати від органів влади та посадовців.