Путін подякував Трампу за інформацію про підготовку теракту в Санкт-Петербурзі

Президент Росії Володимир Путін у неділю ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і подякував йому за надану ЦРУ інформацію, яка допомогла вийти на слід, виявити і затримати терористів, які готували вибухи в Петербурзі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента РФ, телефонна розмова відбулася за ініціативи російської сторони.

«Президент РФ подякував свого американського колегу за передану Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США інформацію, яка допомогла вийти на слід, виявити і затримати групу терористів, які готували вибухи в Казанському соборі Санкт-Петербурга, а також в інших людних місцях міста», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що отримана від ЦРУ інформація виявилася достатньою для виявлення, розшуку і затримання злочинців.

Путін попросив Трампа передати слова подяки директору ЦРУ і оперативним співробітникам американської розвідки, які отримали цю інформацію.

Президент РФ запевнив американського лідера, що «російські спецслужби у разі отримання інформації стосовно терористичних загроз щодо США і їх громадян безумовно і негайно передадуть її американським колегам за партнерськими каналами».

Виборзький районний суд Санкт-Петербурга раніше санкціонував арешт одного із затриманих УФСБ ймовірних прихильників ІД Євгена Єфімова. За версією слідства, він разом з поплічниками планував у неділю здійснити теракт у Казанському соборі. Пізніше були заарештовані чотири ймовірних співучасника.

Як повідомляв УНІАН, попередня телефонна розмова Путіна і Трампа відбулася 15 грудня. За офіційною інформацією Кремля, були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин, а також ситуація в кризових точках з акцентом на врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова.