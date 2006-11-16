Блер офіційно назвав свого наступника (фото)

Тоні Блер офіційно назвав своїм наступником на посту прем`єр-міністра Великої Британії діючого міністра фінансів Гордона Брауна. Глава кабінету зробив цю заяву, розповідаючи про пакет законодавчих заходів, які лейбористський уряд має намір зробити до відставки Блера, повідомляє газета The Independent.

Слова прем`єра виявилися несподіванкою для самого Брауна і його союзників, які довгий час добивалися, щоб Блер залишив свій пост. У вересні деякі парламентарії навіть вимагали відставки Блера, написавши йому листа. Проте в останні тижні прем`єр-міністр і міністр фінансів, яких вважали головними суперниками в боротьбі за лідерство в Лейбористській партії, перейшли до активної співпраці, пише газета.

В той же час один з помічників Брауна відзначив, що між Блером і його наступником як і раніше немає згоди відносно того, коли прем`єрові йти у відставку. Союзники Блера вважають, що він збереже посаду до липня наступного року. Проте проти цього заперечує Браун, який хоче домогтися максимального ефекту за перші 100 днів свого прем`єрства, і тому не хоче вступати на посаду напередодні літнього сезону відпусток.

Як повідомлялося раніше, Блер розраховує залишитися на своєму посту як мінімум до червня 2007 року. Він має намір дати старт виборам лідера лейбористів, на що буде потрібно близько півтора місяці, тільки після завершення виборчих кампаній до парламенту Шотландії, Національних зборів Вельсу і британської Законодавчої ради, які мають відбутися в травні 2007 року.

Лента.ру