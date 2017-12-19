Зіркова банда і пограбування століття: у мережі з'явився перший трейлер фільму "Вісім подруг Оушена" (відео)

В мережі опублікували перший офіційний трейлер фільму "Вісім подруг Оушена". Це спін-офф до трилогії Стівена Содерберга "Вісім друзів Оушена".

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Сюжет схожий на оригінальну кримінальну історію, але головні ролі виконуватимуть жінки. Головною в "банді" буде сестра Денні Оушена – Деббі (Сандра Буллок). Вона відсиділа п'ять років у в'язниці і після звільнення взялася за нову справу.

У фільмі також знімаються: Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Енн Хетеуей, Ріанна, Мінді Калінг, Сара Полсон і Аквафін.