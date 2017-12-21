Трамп пригрозив скоротити фінансування країнам ООН за голосування проти США щодо Єрусалиму (відео)

Президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити фінансову допомогу країнам, які голосують проти Сполучених Штатів щодо резолюції ООН, що засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

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«Ці держави беруть наші гроші, а потім голосують проти нас на Раді безпеки, і потенційно голосуватимуть проти нас на асамблеї… Вони беруть сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, а потім голосують проти нас. Хай голосують, ми багато заощадимо, нам байдуже», – сказав Трамп 20 грудня в Білому домі, передає Радіо Свобода.

21 грудня Генеральна асамблея ООН має провести екстрене засідання на прохання арабських і мусульманських держав щодо рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як заявив палестинський посол в ООН Ріяд Мансур, асамблея, до якої входить 193 члени, розгляне резолюцію, в якій закличе Трампа змінити своє рішення. Цей документ не матиме зобов’язувального характеру.

Схожу резолюцію США заветували на засіданні Ради безпеки ООН 18 грудня.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима. «21 грудня буде голосування з критикою нашого вибору. США записуватиме імена», – заявила вона.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив 6 грудня, що США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перевести посольство США з Тель-Авіва через декілька років. Цей крок Трампа викликав критику з боку палестинців, їхніх арабських союзників, а також країн Заходу.