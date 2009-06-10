У списку пасажирів лайнера Air France виявили імена терористів

Двоє пасажирів лайнера Air France, який впав в Атлантичний океан, були пов`язані з ісламськими терористами. Французькі спецслужби встановили даний зв`язок в ході складання повного списку загиблих пасажирів літака.

Після краху лайнера французькі спецслужби, що вилетіли до Бразилії, з`ясували, що двоє пасажирів нещасливого рейсу числилися в списках радикальних мусульман, небезпечних для Франції.

Існує ймовірність, що даний зв`язок є простим збігом, проте фахівці відносяться до неї "дуже серйозно", повідомили джерела в спецслужбі, передає Sky News.

РБК