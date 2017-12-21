Статус Єрусалима: Генасамблея ООН не підтримала Ізраїль та США (відео)

Генеральна асамблея ООН у четвер прийняла резолюцію із закликом не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. У документі немає прямої згадки США, які раніше прийняли рішення вважати Єрусалим ізраїльською столицею, повідомляє Бі-бі-сі.

Проти резолюції проголосували лише десять держав - США, Гватемала, Гондурас, Ізраїль, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Палау і Того.

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На підтримку резолюції висловилися 128 країн. Ще 35 держав утрималися.

В резолюції не згадуються США, але говориться, що всі рішення по Єрусалиму повинні бути скасовані. У тексті говориться, що будь-які рішення, що стосуються статусу міста, вважаються недійсними.

Виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі виступила із застереженням, закликавши не підтримувати резолюцію. Сполучені Штати "будуть пам'ятати цей день", сказала вона.

"Це голосування вплине на ставлення американців до ООН і наше ставлення до тих країн, які не поважають наші рішення в ООН", - сказала вона.

Представник палестинського лідера Махмуда Аббаса Набіль абу-Рудейна привітав рішення ООН, назвавши його "перемогою Палестини".

Відповідно до статуту ООН, рішення Генасамблеї носить рекомендаційний, символічний характер і, на відміну від рішень Ради Безпеки ООН, не є обов'язковим до виконання.

Напередодні, 20 грудня, Трамп пригрозив позбавити фінансової допомоги країни, які підтримають резолюцію ООН, яка засуджує визнання Єрусалиму як столиці Ізраїлю.

"Вони беруть у нас сотні мільйонів та навіть мільярди доларів і голосують проти нас, - сказав президент США. - Ну і нехай голосують. Ми на цьому сильно зекономимо. Нам все одно".

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Трамп оголосив, що Сполучені Штати в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва.

Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень у Єрусалимі та на палестинських автономних територіях. Під час зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, більше 700 отримали поранення.