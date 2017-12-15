ЄС починає другу фазу переговорів щодо Brexit

Лідери Європейського Союзу в п'ятницю, 15 грудня, на саміті в Брюсселі дали формальну згоду на початок другої фази переговорів про вихід Великобританії зі складу ЄС. Основними темами другої фази будуть перехідний період та майбутні торговельні відносини між Великобританією та Євросоюзом, як повідомляє DW.

"Лідери ЄС погодилися перейти до другої фази переговорів щодо Brexit", - написав у Twitter президент Європейської Ради Дональд Туск. Він також привітав з цим рішенням британську прем'єрку Терезу Мей.

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На думку лідерів ЄС, Великобританія досягла "значного прогресу" у вирішенні трьох основних питань: прав громадян, фінансових зобов'язань Лондона та статусу ірландсько-британського кордону після березня 2019 року. Брюссель вимагав від Великобританії чіткої позиції щодо цих питань, як передумови переходу до наступної фази переговорів.

Нагадаємо, що 13 грудня Європарламент підтримав початок наступної фази переговорів щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. За це рішення проголосували 556 депутатів, проти висловилися 62 європарламентарі. При цьому в Європарламенті наголосили, що Великобританія повинна "цілком та добросовісно" пертворити угоду про вихід зі складу ЄС, досягнуту минулого тижня шляхом важких переговорів з Брюсселем, на фінальний договір про вихід.