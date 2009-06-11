Японський парламент прийняв закон про повернення Курил

Ключова нижня палата парламенту Японії сьогодні схвалила законопроект із закликом про швидке повернення «північних територій», під яким тут маються на увазі чотири російські південнокурильські острови, передає ІТАР-ТАРС. Голосування відбулося на пленарному засіданні палати і було, як повідомили його ініціатори, «одноголосним».

Сьогодні ж законопроект, що доповнює і підсилює всі нині чинні із цього приводу подібні акти, був направлений для затвердження у верхню палату найвищого законодавчого органу країни. Як відзначають у зв`язку з цим у японських політичних колах, «напевно, цей документ набуде юридичної сили вже протягом поточної парламентської сесії, яка завершується 28 липня». Законопроект, за задумом прихильників його ухвалення в урядових і опозиційних колах, «покликаний сприяти швидкому поверненню чотирьох островів, що належать Японії » і активізації загальнонаціонального руху з цією метою.

Газета.ру