Планував вбивства у Копенгагені: поліція Данії затримала симпатика ІДІЛ із Сирії - ЗМІ

Поліція Данії 22 грудня повідомила про арешт сирійського шукача притулку зі Швеції за «спробу здійснити теракт» у Копенгагені.

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Як передає Радіо Свобода, поліція міста поінформувала, що арештувала 30-річного за підозрою в плануванні нападу, який він планував здійснити зі ще одним чоловіком у листопаді 2016 року.

«Чоловіка обвинувачують у спробі терористичного нападу за те, що він разом з іншим чоловіком, засудженим у Німеччині, планував вбивства чи поранення кількох людей у невстановленому місці в Копенгагені», – йдеться в повідомленні.

Данський таблоїд Ekstra Bladet заявив, що затриманий був відомий шведській розвідці за симпатії до екстремістського угруповання «Ісламська держава».