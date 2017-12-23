Планував вбивства у Копенгагені: поліція Данії затримала симпатика ІДІЛ із Сирії - ЗМІ
За інформацією ЗМІ, затриманий був відомий шведській розвідці за симпатії до екстремістського угруповання «Ісламська держава».
Поліція Данії 22 грудня повідомила про арешт сирійського шукача притулку зі Швеції за «спробу здійснити теракт» у Копенгагені.
Читайте такожВійськові США захопили лідера ІДІЛ аль-Багдаді - ЗМІ
Як передає Радіо Свобода, поліція міста поінформувала, що арештувала 30-річного за підозрою в плануванні нападу, який він планував здійснити зі ще одним чоловіком у листопаді 2016 року.
«Чоловіка обвинувачують у спробі терористичного нападу за те, що він разом з іншим чоловіком, засудженим у Німеччині, планував вбивства чи поранення кількох людей у невстановленому місці в Копенгагені», – йдеться в повідомленні.
Данський таблоїд Ekstra Bladet заявив, що затриманий був відомий шведській розвідці за симпатії до екстремістського угруповання «Ісламська держава».