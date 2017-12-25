Наїзд автобуса у натовп людей у Москві: у російському МВС уточнили кількість загиблих (фото)

За уточненими даними, внаслідок в’їзду рейсового автобусу в підземний пішохідний перехід у Москві загинули чотири людини.

Читайте такожНаїзд у натовп людей в Москві: водій автобуса заявив про відмову гальм

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив начальник прес-служби управління МВС Росії в Москві Юрій Тітов.

«Сьогодні о 14:46 на Кутузовському проспекті сталося ДТП. Водій автобуса, почавши рух, змінив траєкторію, у результаті чого стався з'їзд транспортного засобу в підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, чотири людини від отриманих травм померли, дев'ять людей постраждали», – йдеться в повідомленні.

У той же час, у департаменті охорони здоров’я Москви повідомили про чотирьох загиблих і 11 постраждалих.