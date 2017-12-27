У США відома співачка звинуватила соратника Трампа у домаганнях

Американська співачка Джой Вілла звинуватила одного з колишніх керівників виборчої кампанії Дональда Трампа Корі Левандовські в сексуальних домаганнях, повідомляє видання Politico, передає РБК.

За словами співачки, інцидент стався під час закритої вечірки в листопаді у готелі Trump International Hotel, який належить президентові США. Вілла розповіла, що зі співробітником передвиборного штабу Трампа там її познайомив спільний друг.

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За її словами, Левандовські пристав до неї після того, як вони позували для спільної фотографії. «Ми сфотографувалися, відразу після цього він дуже сильно вдарив мене по сідницях. Це було принизливо, мене це шокувало», - розповіла вона. Вілла попередила Левандовскі, що звинуватить його в домаганнях, однак той висміяв її і ще раз ударив по сідницях, стверджує співачка.

Цю інформацію підтвердив Politico друг Вілли, який став свідком того, що сталося, проте вирішив не називати у пресі своє ім'я.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Алабамі соратник Трампа програв вибори через звинувачення у домаганнях і послабив республіканську більшість у Вашингтоні.