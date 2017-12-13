В Алабамі "досвідчений" соратник Трампа програв вибори через звинувачення в домаганнях і послабив республіканську більшість у Вашингтоні

09:27, 13 грудня 2017
Світ
191 0

Республіканець, який раніше "перемагав у восьми сенаторських перегонах", цього разу програв вибори Дагу Джонсу, про який Трамп говорив: "нам не потрібен ліберал-демократ в сенаті".

Даг Джонс і Рой Мур / REUTERS

Вперше після вступу на посаду президента США республіканця Дональда Трампа місце в сенаті конгресу США в ході виборів до консервативної Алабамі виграв 63-річний демократ, колишній федеральний прокурор Даг Джонс, повідомляє Reuters. У цьому штаті, за інформацією агентства, подібна перемога стала першою за останню чверть століття. За Джонса проголосували 49,5% виборців, його суперника, республіканця Роя Мура, підтримали 48,8% електорату, передає РБК.

Читайте такожРанок починається не з кави: ЗМІ дізналися розпорядок дня Трампа

Таким чином, сенатська більшість республіканців була скорочена до 51 місця. Демократи тепер займають у верхньій палаті 49 крісел.

З перемогою демократа вже привітав Трамп. "Вітаю Дага Джонса зі складною перемогою", - зазначив президент. При цьому він зазначив: "Республіканці поборються за це крісло вже дуже скоро. Все попереду!".

У сенаті Джонс займе місце Джеффа Сешнса, який у лютому став генпрокурором США.

В кінці листопада суперника демократа, колишнього суддю Верховного суду Алабами республіканця Роя Мура кілька жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. Після цього від Мура, нагадує Reuters, відвернулися багато функціонерів Республіканської партії, однак Трамп продовжував його підтримувати.

"Він [Мур] повністю заперечує це [домагання] і каже, що не робив цього», — заявив на це президент США, якого також звинувачували у сексуальних домаганнях.

Трамп також зазначив, що раніше Мур «вже перемагав у восьми сенаторських перегонах і є досвідченим політиком». Тоді ж Трамп висловив надію на те, що виборці Алабами підтримають Мура. «Нам не потрібен ліберал-демократ [в сенаті]», — зазначав президент.

Як пише Meduza, Трамп зауважив, що «дуже велику роль зіграло протестне голосування: 1,7% прийшли на дільниці вписали власного кандидата в бюлетень (закон це не забороняє), щоб не голосувати ні за Мура, ні за Джонса.

За місяць до голосування дев'ять жінок звинуватили Мура в сексуальних домаганнях. При цьому двом з жінок у момент домагань було, відповідно, 14 і 16 років. Мур відкинув звинувачення в домаганнях, але підтвердив, що в 30-річному віці зустрічався з неповнолітніми дівчатами.

Офіційного розслідування щодо Мура не було, хоча республіканські сенатори говорили, що йому можуть загрожувати слухання в комітеті з етики у разі обрання. Республіканці відмовилися знімати кандидатуру Мура.

Як повідомляв УНІАН, раніше журнал Time назвав "людиною року" жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вибори у США#республіканці у Сенаті