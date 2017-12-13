В Алабамі "досвідчений" соратник Трампа програв вибори через звинувачення в домаганнях і послабив республіканську більшість у Вашингтоні

Вперше після вступу на посаду президента США республіканця Дональда Трампа місце в сенаті конгресу США в ході виборів до консервативної Алабамі виграв 63-річний демократ, колишній федеральний прокурор Даг Джонс, повідомляє Reuters. У цьому штаті, за інформацією агентства, подібна перемога стала першою за останню чверть століття. За Джонса проголосували 49,5% виборців, його суперника, республіканця Роя Мура, підтримали 48,8% електорату, передає РБК.

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Таким чином, сенатська більшість республіканців була скорочена до 51 місця. Демократи тепер займають у верхньій палаті 49 крісел.

З перемогою демократа вже привітав Трамп. "Вітаю Дага Джонса зі складною перемогою", - зазначив президент. При цьому він зазначив: "Республіканці поборються за це крісло вже дуже скоро. Все попереду!".

У сенаті Джонс займе місце Джеффа Сешнса, який у лютому став генпрокурором США.

В кінці листопада суперника демократа, колишнього суддю Верховного суду Алабами республіканця Роя Мура кілька жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. Після цього від Мура, нагадує Reuters, відвернулися багато функціонерів Республіканської партії, однак Трамп продовжував його підтримувати.

"Він [Мур] повністю заперечує це [домагання] і каже, що не робив цього», — заявив на це президент США, якого також звинувачували у сексуальних домаганнях.

Трамп також зазначив, що раніше Мур «вже перемагав у восьми сенаторських перегонах і є досвідченим політиком». Тоді ж Трамп висловив надію на те, що виборці Алабами підтримають Мура. «Нам не потрібен ліберал-демократ [в сенаті]», — зазначав президент.

Як пише Meduza, Трамп зауважив, що «дуже велику роль зіграло протестне голосування: 1,7% прийшли на дільниці вписали власного кандидата в бюлетень (закон це не забороняє), щоб не голосувати ні за Мура, ні за Джонса.

За місяць до голосування дев'ять жінок звинуватили Мура в сексуальних домаганнях. При цьому двом з жінок у момент домагань було, відповідно, 14 і 16 років. Мур відкинув звинувачення в домаганнях, але підтвердив, що в 30-річному віці зустрічався з неповнолітніми дівчатами.

Офіційного розслідування щодо Мура не було, хоча республіканські сенатори говорили, що йому можуть загрожувати слухання в комітеті з етики у разі обрання. Республіканці відмовилися знімати кандидатуру Мура.

Як повідомляв УНІАН, раніше журнал Time назвав "людиною року" жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання.