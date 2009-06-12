Закінчилися президентські вибори в Ірані

Претендент на посаду президента Ірану Мір-Хоссейн Мусаві заявив, що він з великою перевагою отримав перемогу на президентських виборах, які пройшли в країні в п`ятницю, повідомило агентство Франс Прес.

"Відповідно до одержаної мною інформації, я отримав перемогу на цих президентських виборах із значною перевагою", - заявив колишній прем`єр-міністр Ірану реформатор Мусаві.

Крім того, Мусаві зазначив, що, хоча закінчення виборів переносилося кілька разів через велику явку, багато виборців не змогли віддати свій голос.

Тим часом офіційне іранське інформаційне агентство IRNA повідомило про перемогу чинного президента країни Махумада Ахмадінеджада. "Доктор Ахмадінеджад, одержавши більшість голосів, став незаперечним переможцем десятих президентських виборів", - цитує Франс Прес повідомлення IRNA.

За наслідками підрахунку 35 відсотків бюлетенів нинішній президент Ірану набрав 68,88 відсотка голосів, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на заяву голови виборчої комісії. За його словами, Ахмадінеджад одержав голоси 7 027 919 виборців; наступний за ним колишній прем`єр-міністр Ірану Мір-хоссейн Мусаві набрав лише 2 955 131 голосів, або 28,87 відсотків.

На президентський пост претендують чотири кандидати, нагадує РІА "Новости" - нинішній президент Махмуд Ахмадінеджад, прихильник фундаментальної лінії, підтриманий консерваторами; Мір-Хоссейн Мусаві з табору "реформаторів", який в 80-і роки був прем`єр-міністром країни; колишній спікер парламенту Мехді Кярубі і екс-командувач Корпусом вартових ісламської революції Мохсен Резаї.