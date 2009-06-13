Дива не сталося: Ахмадінежад правитиме Іраном ще чотири роки

Дива в іранській президентській кампанії, що завершилася цієї п`ятниці, не сталося - діючий президент країни Махмуд Ахмадінеджад упевнено переміг своїх найближчих суперників, набравши 62,63% голосів. За даними виборчкому, чинний глава країни одержав голоси майже 24,5 мільйона виборців з 46,2 мільйонів осіб, які мають право голосу, повідомляє РІА "Новости".

Таким чином, людина, яку його опоненти відкрито називають "диктатором", ще чотири роки правитиме Іраном.

На президентський пост крім Ахмадінежада претендували ще три кандидати - Мір-Хоссейн Мусаві з табору так званих "реформаторів", який у 1980-і роки був прем`єр-міністром країни; колишній спікер парламенту Мехді Кярубі і екс-командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Мохсен Резаї. Переможцеві необхідно було набрати 50% голосів виборців плюс один голос.

За даними Виборчкому Ірану, основний опонент діючого президента - Мусаві - набрав 33,75% голосів, тобто за нього проголосували 13,2 мільйона виборців. Інші два кандидати одержали разом більше 2% голосів.

Відразу після оголошення попередніх даних основний претендент на пост президента Ірану Мір-Хоссейн Мусаві заявив, що не згоден з підсумками голосування. Раніше Мусаві говорив про свою перемогу на виборах. Він стверджував, що, незважаючи на те, що закінчення виборів переносилося кілька разів через велику явку, багато виборців не змогли віддати свій голос. Крім того, Мусаві був незадоволений тим що, що під час голосування в країні не працювала система відправки текстових повідомлень (SMS).

На думку експертів, відсутність можливості послати SMS дещо зменшила шанси Мусаві на перемогу, оскільки в своїй передвиборній кампанії він активно використовував сучасні інформаційні технології: інтернет, соціальні мережі і широкий спектр засобів мобільного зв`язку. З їх допомогою йому вдавалося координувати дії своїх численних прихильників.

Проте не тільки Мусаві незадоволений підсумками голосування - після того, як глава МВС Ірану оголосив про перемогу Ахмадінежада, в Тегерані відбулися зіткнення поліції і противників президента. За повідомленням західних інформаційних агентств, зіткнення сотень демонстрантів, які вийшли з гаслами на підтримку Мусаві з поліцією відбулося вдень у суботу. Поліція заарештувала кілька осіб.

В зв`язку з цим верховний духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав кандидатів, що програли на президентських виборах, утриматися від провокацій і підтримати діючого президента Ахмадінежада, який здобув упевнену перемогу.

Верховна влада в країні належить духовному лідерові - аятоллі Алі Хаменеї, президент в Ірані - друга особа держави.