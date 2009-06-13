У столиці Ірану відключено мобільний зв'язок

У столиці Ірану - Тегерані у суботу, 13 червня, був відключений мобільний зв`язок, повідомляє AFP з посиланням на своїх кореспондентів на місці подій.

З 22:00 за місцевим часом припинили працювати телефони, підключені до MCI, - найбільшого в країні стільникового оператора, який належить державі. Кореспонденти AFP зазначають, що мобільний зв`язок в Тегерані був відключений перед телезверненням Махмуда Ахмадінеджада, в якому він оголосив про перемогу на президентських виборах.

В Ірані працюють два національні стільникові оператори - державна компанія MCI і Irancell, яка належить приватним особам.

13 червня після того, як Ахмадінеджад оголосив про свою перемогу в першому турі виборів президента Ірану, в Тегерані почалися заворушення, які спостерігачі оцінюють як найсерйозніші за останні 10 років. Під час розгону несанкціонованих акцій протесту поліцейські застосували гумові палиці. Кореспонденти зарубіжних інформагентств, що знаходяться в Тегерані, також повідомили, що в розгоні демонстрантів були задіяні працівники спецслужб, переодягнуті в цивільне.

Лента.ру