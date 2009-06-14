Делегація Білорусі не приїде до Москви на саміт ОДКБ

Білоруська делегація не візьме участь в сесії ОДКБ у Москві, повідомили РІА “Новости” в неділю в адміністрації президента.

Там зазначили, що Білорусія повідомила секретаріат ОДКБ про причини відмови.

"Коли з вини одного з учасників організації підривається економічна безпека, не можна вести розмову про військову безпеку", - сказали в адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня керівник Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що заборонив імпорт майже всього спектру молочної продукції з Білорусі. Раніше він видав розпорядження щодо заборони майже 600 найменувань білоруських молочних товарів.

Заборона Росспоживнагляду послідувала в період різкого охолодження відносин між Москвою і Мінськом, викликаного небажанням Росії видавати обіцяний кредит у 500 мільйонів доларів.

"Нині ми є свідками відкритої економічної дискримінації з боку однієї з держав ОДКБ проти Білорусії щодо важливої товарної групи. Подібні дії об`єктивно підривають економічну безпеку - тобто основу основ стабільності і, відповідно, комплексної і всеосяжної безпеки", - пояснив прес-секретар білоруського МЗС Андрій Попов.