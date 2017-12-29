Найкращі фото 2017: яким видався рік, що минає (фотопідбірка)

Напередодні Нового року УНІАН зібрав підбірку найяскравіших фото від фотосервісу Reuters, які показують, чим запам'ятався 2017 рік.

Загалом рік, що минає виявився багатим на різні події, на жаль, не завжди позитивні.

Так, одразу у декількох точках світу тривали бойові дій, не без участі російських військових, на Донбасі чи в Сирії. Багато людей загинули, отримали поранення чи були змушені покинути власні домівки, втративши все, що мали. І лише перед самим Новим роком в Україну з окупованих Росією територій в рамках обміну полоненими вдалося повернути 73 українця, тож свята вони вже зустрінуть в оточенні рідних та близьких.

Також світ продовжували сколихувати жахливі теракти, скоєні як ісламськими терористами, так і місцевими громадянами - наїзди на людей, стрілянини в розважальних закладах чи вибухи.

Неспокійно було і на політичному фронті - як в Україні, так і у світі. Одним з найбільш відчутних моментів у світі стала зміна президента США - на зміну демократу Бараку Обамі прийшов республіканець - мільярдер Дональд Трамп, який одразу відзначився кількома суперечливими рішеннями - у соціальній сфері, стосунках з іншими країнами та екологічній політиці. Цим він викликав чимало протестів у країні та світі серед різних верств населення.

На цьому тлі дуже загострилося протистояння з КНДР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та Дональд Трамп не втомлювалися обмінбватися образами. При цьому північні корейці у 2017 році помітно активізували свою ракетну програму, періодично сколихуючи увесь цивілізований світ новими ядерними випробуваннями.

В Україні ж чимало неспокійних подій було через дії екс-голови Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого спочатку позбавили українського громадянства, потім він незаконно проривався через кордон до України, його намагалися заарештувати, а в грудні після його затримання політик почав скликати людей на мітинги, які, втім, до кінця року стихли.

Крім того, у 2017 році природа, очевидно, почала ще більше мститися людству за його діяльність, а тому у світі було чимало катаклізмів - землетрусів, повеней чи штормів. Найбільш руйнівними виявилися ціла низка ураганів ("Харві", "Ірма", "Марія" та інші), які обрушилися на Північну та Південну Америку наприкінці літа - на початку осені. Водночас на Мексику у вересні сколихнув руйнівний землетрус, який вбив кілька сотень людей.

Водночас, протягом року, що минає жителі Землі могли спостерігати за цілою низкою космічних явищ, серед яких найтриваліше в історіх повне Сонячне затемнення у серпні та Суперповня у грудні.

Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX подовжувала підкорювати Космос, в тому числі помітно збільшивши кількість запусків ракет зі ступенями багаторазового використання. Перший в історії запуск ракети, що вже бувала в Космосі, компанія Маска здійснила наприкінці березня.

І незважаючі на усі незгоди та катаклізми, жителі усього світу продовжували проявляти людяність, здійснювати нові відкриття та винаходи, а також проводити різноманітні фестивалі та свята.

Зокрема, у травні 2017 року Україна провела міжнародний пісенний конкурс Євробачення, після того, як минулого року цю можливість для нашої країни отримала співачка Джамала.

В грудні ж святкового настрою додали традиційні різдвяні ярмарки - у католицькому світі, головним чином у Європі та США, вони почали місцями працювати ще в листопаді, а в Україні - з середини грудня.