Найкращі фото 2017: яким видався рік, що минає (фотопідбірка)

17:01, 29 грудня 2017
Світ
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Найяскравіші події 2017 року у фотографіях.

Фото Місяця, зроблене астронавтом НАСА Ренді Брезніком з МКС
Фото Місяця, зроблене астронавтом НАСА Ренді Брезніком з МКС /  © REUTERS
Вже колишній президент США Барак Обама під час прощальної промови на початку січня 2017 року
Вже колишній президент США Барак Обама під час прощальної промови на початку січня 2017 року /  © REUTERS
Маленькі пандочки у китайському науково-дослідному центрі в січні 2017 року
Маленькі пандочки у китайському науково-дослідному центрі в січні 2017 року /  © REUTERS
Президентство Дональда Трампа почалося з масових протестів у січні
Президентство Дональда Трампа почалося з масових протестів у січні /  © REUTERS
Один з найактивніших вулканів Пітон-де-ла-Фурнез на французькому острові Реюньон в Індійському океані на початку лютого
Один з найактивніших вулканів Пітон-де-ла-Фурнез на французькому острові Реюньон в Індійському океані на початку лютого /  © REUTERS
У Франції до лютого натренировали орлов збивати дрони
У Франції до лютого натренировали орлов збивати дрони /  © REUTERS
Сумний Путін на урочистостях 23 лютого
Сумний Путін на урочистостях 23 лютого /  © REUTERS
Дебальцеве в руїнах в лютому 2017 року
Дебальцеве в руїнах в лютому 2017 року /  © REUTERS
Чоловік несе свою дочку в охопленому боями з ІД Мосулі на початку березня 2017 року
Чоловік несе свою дочку в охопленому боями з ІД Мосулі на початку березня 2017 року /  © REUTERS
Чемпіонат світу зі сноуборду і лижного фрістайлу в Іспанії в березні
Чемпіонат світу зі сноуборду і лижного фрістайлу в Іспанії в березні /  © REUTERS
Фестиваль кольорів в Індії в середині березня
Фестиваль кольорів в Індії в середині березня /  © REUTERS
Туманний день в Китаї у березні
Туманний день в Китаї у березні /  © REUTERS
Жінка допомагає потерпілому в результаті теракту в Лондоні в кінці березня
Жінка допомагає потерпілому в результаті теракту в Лондоні в кінці березня /  © REUTERS
Червоні ібіси на півночі Бразилії в квітні 2017 року
Червоні ібіси на півночі Бразилії в квітні 2017 року /  © REUTERS
У 2017 році компанія SpaceX Ілона Маска продовжувала підкорювати Космос
У 2017 році компанія SpaceX Ілона Маска продовжувала підкорювати Космос /  © REUTERS
Молодий чоловік прогулюється зі своїм котом по квітучій алеї в Шанхаї на початку квітня
Молодий чоловік прогулюється зі своїм котом по квітучій алеї в Шанхаї на початку квітня /  © REUTERS
Чоловік на затоплених вулицях Сан-Пауло
Чоловік на затоплених вулицях Сан-Пауло /  © REUTERS
Американська бізнес-вумен на прізвисько ''сестра Кейт'' зі своїм ''товаром''
Американська бізнес-вумен на прізвисько "сестра Кейт" зі своїм "товаром" /  © REUTERS
Україна провела конкурс Євробачення 2017 в середині травня
Україна провела конкурс Євробачення 2017 в середині травня /  © REUTERS
Сирійські біженці рятуються від боїв біля рідних будинків в середині травня
Сирійські біженці рятуються від боїв біля рідних будинків в середині травня /  © REUTERS
Фестиваль світла в Австралії в травні
Фестиваль світла в Австралії в травні /  © REUTERS
Протести проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро в середині червня 2017 року
Протести проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро в середині червня 2017 року /  © REUTERS
Масштабна пожежа в лондонській висотці в червні
Масштабна пожежа в лондонській висотці в червні /  © REUTERS
Боєць Демократичних сил Сирії після обстрілу ІД в Рацці
Боєць Демократичних сил Сирії після обстрілу ІД в Рацці /  © REUTERS
Дональд Трамп і Майк Пенс в Білому домі в середині липня
Дональд Трамп і Майк Пенс в Білому домі в середині липня /  © REUTERS
Рідкісний білий лось помічений у Швеції в кінці липня
Рідкісний білий лось помічений у Швеції в кінці липня /  © REUTERS
Мавпочка в китайському зоопарку в спекотний липневий день
Мавпочка в китайському зоопарку в спекотний липневий день /  © REUTERS
Оригінальний дайвінг в Хорватії на початку серпня
Оригінальний дайвінг в Хорватії на початку серпня /  © REUTERS
Повне сонячне затемнення 21 серпня
Повне сонячне затемнення 21 серпня /  © REUTERS
Китайська свиноферма наприкінці літа
Китайська свиноферма наприкінці літа /  © REUTERS
Наслідки урагану ''Харві'' в Техасі в кінці серпня
Наслідки урагану "Харві" в Техасі в кінці серпня /  © REUTERS
Фотомодель і колишня біженка Халіма Адена стала першою моделлю в хіджабі, яка прикрасила обкладинки модного глянцю
Фотомодель і колишня біженка Халіма Адена стала першою моделлю в хіджабі, яка прикрасила обкладинки модного глянцю /  © REUTERS
Культовий фестиваль Burning Man в американській пустелі
Культовий фестиваль Burning Man в американській пустелі /  © REUTERS
Змучена жінка на кордоні з Бангладеш, вимушена тікати з М'янми через переслідування мусульман
Змучена жінка на кордоні з Бангладеш, вимушена тікати з М'янми через переслідування мусульман /  © REUTERS
Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за ракетними випробуваннями в середині вересня
Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за ракетними випробуваннями в середині вересня /  © REUTERS
Репетиція кавалерії напередодні параду в Гаазі у вересні
Репетиція кавалерії напередодні параду в Гаазі у вересні /  © REUTERS
Наслідки руйнівного землетрусу в Мексиці в кінці вересня
Наслідки руйнівного землетрусу в Мексиці в кінці вересня /  © REUTERS
Пара оленів в туманному лондонському парку осіннім ранком
Пара оленів в туманному лондонському парку осіннім ранком /  © REUTERS
Протести білих націоналістів у Флориді в середині жовтня
Протести білих націоналістів у Флориді в середині жовтня /  © REUTERS
Фото сонця з Космосу
Фото сонця з Космосу /  © REUTERS
Врятований біженець біля берегів Лівії на початку листопада
Врятований біженець біля берегів Лівії на початку листопада /  © REUTERS
Вулкан Агунг на Балі прокинувся наприкінці листопада
Вулкан Агунг на Балі прокинувся наприкінці листопада /  © REUTERS
''Блакитний'' лід біля берегів Чилі наприкінці листопада
"Блакитний" лід біля берегів Чилі наприкінці листопада /  © REUTERS
Суперповня над французьким Марселем в ніч на 4 грудня
Суперповня над французьким Марселем в ніч на 4 грудня /  © REUTERS
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі на початку грудня
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі на початку грудня /  © REUTERS
Протестувальники на підтримку Саакашвілі перед судом 11 грудня
Протестувальники на підтримку Саакашвілі перед судом 11 грудня /  © REUTERS
Різдвяні пейзажі у швейцарському селищі
Різдвяні пейзажі у швейцарському селищі /  © REUTERS
На Різдво на Пенсильванію обрушилися снігопади
На Різдво на Пенсильванію обрушилися снігопади /  © REUTERS
Під кінець року 73 українця повернулися додому з полону бойовиків на Донбасі
Під кінець року 73 українця повернулися додому з полону бойовиків на Донбасі /  © REUTERS
Різдвяний ярмарок у Кельні наприкінці року
Різдвяний ярмарок у Кельні наприкінці року /  © REUTERS

Напередодні Нового року УНІАН зібрав підбірку найяскравіших фото від фотосервісу Reuters, які показують, чим запам'ятався 2017 рік.

Загалом рік, що минає виявився багатим на різні події, на жаль, не завжди позитивні.

Так, одразу у декількох точках світу тривали бойові дій, не без участі російських військових, на Донбасі чи в Сирії. Багато людей загинули, отримали поранення чи були змушені покинути власні домівки, втративши все, що мали. І лише перед самим Новим роком в Україну з окупованих Росією територій в рамках обміну полоненими вдалося повернути 73 українця, тож свята вони вже зустрінуть в оточенні рідних та близьких.

Також світ продовжували сколихувати жахливі теракти, скоєні як ісламськими терористами, так і місцевими громадянами - наїзди на людей, стрілянини в розважальних закладах чи вибухи.

Неспокійно було і на політичному фронті - як в Україні, так і у світі. Одним з найбільш відчутних моментів у світі стала зміна президента США - на зміну демократу Бараку Обамі прийшов республіканець - мільярдер Дональд Трамп, який одразу відзначився кількома суперечливими рішеннями - у соціальній сфері, стосунках з іншими країнами та екологічній політиці. Цим він викликав чимало протестів у країні та світі серед різних верств населення.

На цьому тлі дуже загострилося протистояння з КНДР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та Дональд Трамп не втомлювалися обмінбватися образами. При цьому північні корейці у 2017 році помітно активізували свою ракетну програму, періодично сколихуючи увесь цивілізований світ новими ядерними випробуваннями.

В Україні ж чимало неспокійних подій було через дії екс-голови Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого спочатку позбавили українського громадянства, потім він незаконно проривався через кордон до України, його намагалися заарештувати, а в грудні після його затримання політик почав скликати людей на мітинги, які, втім, до кінця року стихли.

Крім того, у 2017 році природа, очевидно, почала ще більше мститися людству за його діяльність, а тому у світі було чимало катаклізмів - землетрусів, повеней чи штормів. Найбільш руйнівними виявилися ціла низка ураганів ("Харві", "Ірма", "Марія" та інші), які обрушилися на Північну та Південну Америку наприкінці літа - на початку осені. Водночас на Мексику у вересні сколихнув руйнівний землетрус, який вбив кілька сотень людей.

Водночас, протягом року, що минає жителі Землі могли спостерігати за цілою низкою космічних явищ, серед яких найтриваліше в історіх повне Сонячне затемнення у серпні та Суперповня у грудні.

Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX подовжувала підкорювати Космос, в тому числі помітно збільшивши кількість запусків ракет зі ступенями багаторазового використання. Перший в історії запуск ракети, що вже бувала в Космосі, компанія Маска здійснила наприкінці березня.

І незважаючі на усі незгоди та катаклізми, жителі усього світу продовжували проявляти людяність, здійснювати нові відкриття та винаходи, а також проводити різноманітні фестивалі та свята.

Зокрема, у травні 2017 року Україна провела міжнародний пісенний конкурс Євробачення, після того, як минулого року цю можливість для нашої країни отримала співачка Джамала.

В грудні ж святкового настрою додали традиційні різдвяні ярмарки - у католицькому світі, головним чином у Європі та США, вони почали місцями працювати ще в листопаді, а в Україні - з середини грудня.

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